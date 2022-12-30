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Путин пригласил Цзиньпина приехать в Москву в 2023 году

Путин пригласил Цзиньпина приехать в Москву в 2023 году Президент России Владимир Путин и председатель Китая Си Цзиньпин провели переговоры по видеосвязи. Путин сказал, что рассчитывает лично встретиться с Цзиньпином и пригласил китайского лидера весной посетить Москву с госвизитом.
В регионе
30 декабря 2022 г. 13:14
Путин пригласил Цзиньпина приехать в Москву в 2023 году

Президент России Владимир Путин и председатель Китая Си Цзиньпин провели переговоры по видеосвязи. Путин сказал, что рассчитывает лично встретиться с Цзиньпином и пригласил китайского лидера весной посетить Москву с госвизитом.

Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ.

По словам Путина, отношения двух стран являются лучшими за всю историю. Удалось обеспечить рекордный рост товарооборота и цель выйти на 200 млрд долларов будет достигнута досрочно. Президент подчеркнул, что Россия вышла на второе место по поставкам трубопроводного газа в Китай и намерена и дальше их увеличивать.

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Версия на английском языке Putin invites Jinping to visit Russia
Версия на азербайджанском языке Rusiya və Çin liderləri videoformatda görüşüb

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