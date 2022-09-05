Путин прибыл на Камчатку для участия в экологическом форуме

Президент Владимир Путин в понедельник начал поездку на Дальний Восток с Камчатского края.

Президент Владимир Путин в понедельник начал поездку на Дальний Восток с Камчатского края.

Об этом передает Report со ссылкой на ТАСС.

Глава государства прилетел в регион, где, как ожидается, встретится с участниками всероссийского экологического молодежного форума "Экосистема. Заповедный край", проведет большое совещание по вопросам социально-экономического развития Камчатки, встретится с губернатором Владимиром Солодовым.

После этого глава государства отправится во Владивосток, где примет участие в мероприятиях Восточного экономического форума и посетит активную фазу стратегических командно-штабных учений вооруженных сил "Восток-2022".