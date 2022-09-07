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Путин предложил ограничить вывоза зерна из Украины

Путин предложил ограничить вывоза зерна из Украины Президент России Владимир Путин предложил подумать об ограничении вывоза зерна из Украины в Европу.
В регионе
7 сентября 2022 г. 10:36
Путин предложил ограничить вывоза зерна из Украины

Президент России Владимир Путин предложил подумать об ограничении вывоза зерна из Украины в Европу.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом Путин заявил в пленарном заседании в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).

Он отметил, что данный вопрос он обсудит с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Поскольку, по его словам, вместо развивающихся стран, зерно поставляется в страны ЕС.

По его оценке, только 2 корабля из 87 кораблей отправились в Африку. На них было 67 тыс. тонн из 2 млн тонн зерна.

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Версия на английском языке Putin proposes to limit grain export from Ukraine

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