Путин предложил ограничить вывоза зерна из Украины

Президент России Владимир Путин предложил подумать об ограничении вывоза зерна из Украины в Европу.

Президент России Владимир Путин предложил подумать об ограничении вывоза зерна из Украины в Европу.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом Путин заявил в пленарном заседании в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).

Он отметил, что данный вопрос он обсудит с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Поскольку, по его словам, вместо развивающихся стран, зерно поставляется в страны ЕС.

По его оценке, только 2 корабля из 87 кораблей отправились в Африку. На них было 67 тыс. тонн из 2 млн тонн зерна.