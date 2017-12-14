Путин: Повторение украинского сценария с "майданом" в России недопустим

© Sputnik/ Vitaliy Belousov

Баку. 14 декабря. REPORT.AZ/ Повторение украинского сценария с "майданом" в России недопустим.

Как сообщает Report, об этом заявил президент России Владимир Путин на 13-ой ежегодной пресс-конференции в Москве, комментируя вопрос кандидата в президенты, журналиста Ксении Собчак о конкурентах на предстоящих в марте выборах президента.

"Оппозиция должна выйти с ясной понятной программой позитивных действий. Вот вы идете "против всех". А что вы предлагаете?" - спросил Путин у Ксении Собчак.

Он также отметил, что если у оппозиции нет программы, и она придет к власти, то это приведет к тому, что в России появятся свои "майданы".

"Вы хотите, чтобы у нас по площадям бегали десятки таких Саакашвили? Вот тех, кого Вы назвали, это Саакашвили, только в российском издании. Вы хотите, чтобы такие "саакашвили" дестабилизировали ситуацию в стране? Вы хотите, чтобы мы переживали от одного "майдана" к другому? Чтобы у нас были попытки государственных переворотов? Вы что, хотите все это вернуть? Я уверен, что абсолютно подавляющее большинство граждан России этого не хочет и этого не допустит", - заявил В.Путин.

По его словам, конкуренция на выборах должна быть и она будет.