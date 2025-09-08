ЧМ-2026 Казахстан Турция Ильхам Алиев российско-украинская война Израиль и Сектор Газа
    Путин посетит Таджикистан 9 октября

    Замглавы МИД России Александр Панкин заявил, что президент РФ Владимир Путин посетит Таджикистан с государственным визитом 9 октября. 

    Об этом сообщает Report со ссылкой на российские СМИ.

    "Президенты наших стран задают тон двустороннему сотрудничеству и на личном примере демонстрируют, как в сегодняшнем непростом мире можно и нужно беречь дружбу", - сказал Панкин во время выступления на приеме посольства Таджикистана, посвященном Дню независимости республики.

    Дипломат также выразил уверенность, что государственный визит Путина придаст новый мощный импульс развитию многосторонних связей России и Таджикистана, а также позволит двум странам найти новые векторы развития двусторонних контактов.

    Putin oktyabrın 9-da Tacikistana səfər edəcək

