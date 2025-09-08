İlham Əliyev DÇ-2026 Milli Məclis Fernandu Santuş “Böyük Qayıdış”
    İlham Əliyev DÇ-2026 Milli Məclis Fernandu Santuş “Böyük Qayıdış”

    Putin oktyabrın 9-da Tacikistana səfər edəcək

    Region
    • 08 sentyabr, 2025
    • 22:13
    Putin oktyabrın 9-da Tacikistana səfər edəcək
    Vladimir Putin

    Rusiya xarici işlər nazirinin müavini Aleksandr Pankin bildirib ki, ölkə Prezidenti Vladimir Putin oktyabrın 9-da Tacikistana dövlət səfəri edəcək.

    Bu barədə "Report" Rusiya KİV-ə istinadən xəbər verir.

    O, Tacikistan səfirliyində həmin respublikanın Müstəqillik Gününə həsr olunmuş ziyafətdə çıxışında deyib ki, hər iki ölkənin prezidentləri şəxsi nümunə ilə bugünkü çətin dünyada dostluğun necə qorunub saxlanıla biləcəyini və qorunub saxlanmalı olduğunu nümayiş etdiriblər.

    Diplomat həmçinin əmin olduğunu bildirib ki, Putinin səfəri Rusiya və Tacikistan arasında çoxtərəfli əlaqələrin inkişafına yeni güclü təkan verəcək, eləcə də ölkələrə ikitərəfli əlaqələrin inkişafı üçün yeni vektorlar tapmağa imkan yaradacaq.

    Vladimir Putin Tacikistan səfər
    Путин посетит Таджикистан 9 октября

    Son xəbərlər

    22:56

    Makron yaxın günlərdə Fransaya yeni Baş nazir təyin edə bilər

    Digər ölkələr
    22:53

    Paşinyan BMT Baş Assambleyasının 80-ci sessiyasında çıxış edəcək

    Region
    22:44

    Oğuzda iki gün əvvəl yol qəzasında xəsarət alan qadın ölüb

    Hadisə
    22:37

    KİV: Tramp xarici yardımda milyardlarla dolları dondurmağa çalışır

    Digər ölkələr
    22:23
    Video

    Meksikada qatarla avtobusun toqquşması nəticəsində 9 nəfər ölüb, onlarla insan yaralanıb

    Digər ölkələr
    22:13

    Putin oktyabrın 9-da Tacikistana səfər edəcək

    Region
    22:03

    İsrail Ordusu Qəzza zolağında 4 hərbçinin öldüyünü bildirib

    Digər ölkələr
    21:47

    ABŞ müttəfiqləri ilə dezinformasiyaya qarşı mübarizədə əməkdaşlığa son qoyub

    Digər ölkələr
    21:26

    Gürcüstan DİN aksiyaçılara xəbərdarlıq edib

    Region
    Bütün Xəbər Lenti