Путин попросил мусульман России отметить Рамазан дома

"Опасность распространения коронавируса сохраняется по всей стране, несмотря на стабилизацию".

Как передает российское бюро Report, об этом заявил президент Российской Федерации Владимир Путин во время отдельного совещания с руководством Дагестана.

Президент попросил мусульман прислушаться к муфтиям и отметить Рамазан-байрам дома.

Напомним, общее число зараженных коронавирусом в России превысило 290 тысяч. человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию нового вида коронавируса в мире.