Президент России Владимир Путин пообещал открыть центр архивных документов о Второй мировой войне, передает Report со ссылкой на ТАСС.

"Мы заткнем поганый рот, который открывают некоторые деятели за бугром, для того чтобы достичь сиюминутных политических целей, мы заткнем его правдивой фундаментальной информацией", - сказал Путин в ходе встречи в Петербурге с ветеранами и представителями патриотических организаций.

Президент привел в пример действия Израиля, который ни на секунду не позволяет забыть о Холокосте - геноциде евреев.

Он напомнил, что в ближайшие дни поедет с визитом в Израиль на открытие памятника жертвам блокады Ленинграда. "Я очень благодарен за эту инициативу руководству Израиля и всем, кто были инициаторами этого события. Это хорошее событие. Оно напоминает и о жертвах второй мировой войны, и о тех, кто внес решающий вклад в уничтожение нацистов", - сказал глава государства.

Путин подчеркнул: "Еврейские общественные организации и руководство Израиля очень правильно делают, не давая забыть миру о жертвах Холокоста". "Кстати, среди жертв Холокоста значительное число, очень большое - евреев Советского Союза. А мы с вами тоже не должны давать забыть о жертвах других народов СССР, русского народа", - добавил Путин, отметив, что из всех потерь Советского Союза в годы Великой Отечественной войны почти 70% пришлось на РСФСР, то есть на сегодняшнюю Россию".

В связи с этим Путин сообщил, что "мы сделаем центр архивных документов". "И мы заткнем рот тем, кто пытается переиначить историю, подать ее в ложном свете и принизить роль наших отцов и дедов, наших героев, которые погибали, защищая свою Родину и практически весь мир от коричневой чумы", - заявил президент.

Он подчеркнул, что этот сайт и этот центр "будут открытыми и для наших граждан, и для всего мира". "И мы не позволим даже попыток представить историю в совершенно дурном свете. Этот поганый рот мы заткнем навсегда этими документами, чтобы неповадно было", - повторил он.