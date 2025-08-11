Пашинян и Путин обсудили достигнутые в Вашингтоне договоренности между Баку и Ереваном

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщает Кремль.

Премьер Армении проинформировал президента РФ о результатах встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне 8 августа.

"Никол Пашинян подробно проинформировал о результатах встречи с президентом США Дональдом Трампом и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Вашингтоне 8 августа. Владимир Путин отметил важность шагов, способствующих обеспечению устойчивого мира между Ереваном и Баку. Подтверждена готовность российской стороны содействовать - в русле известных трехсторонних договоренностей на высшем уровне 2020-2022 гг. - комплексной нормализации армяно-азербайджанских отношений, включая разблокирование транспортных коммуникаций в регионе", - говорится в сообщении.

Путин, в свою очередь, рассказал об основных итогах беседы со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом и подготовке к встрече с Дональдом Трампом на Аляске. Премьер-министр Армении приветствовал шаги, направленные на мирное урегулирование украинского кризиса.

Отметим, что разговор состоялся по инициативе армянской стороны.