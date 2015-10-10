​Путин подтвердил готовность к взаимодействию с Турцией в борьбе с террористической угрозой

Баку. 10 октября. REPORT.AZ/ Президент России Владимир Путин в телеграмме президенту Турции Тайипу Эрдогану подтвердил готовность к тесному взаимодействию с властями страны в борьбе с террористической угрозой, сообщает Report cо ссылкой на пресс-службу Кремля.

"В телеграмме глава российского государства выразил надежду на то, что исполнители и заказчики этого циничного преступления понесут заслуженное наказание, и подтвердил готовность к самому тесному взаимодействию с властями Турции в борьбе с террористической угрозой", — говорится в сообщении.

Путин выразил соболезнования Эрдогану в связи с гибелью мирных граждан, передал слова сочувствия родным и близким погибших и пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

Тридцать человек погибли и 126 получили ранения в результате взрывов перед началом антивоенного митинга в Анкаре в субботу.