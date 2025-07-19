Путин подтвердил готовность к дипломатическому урегулированию российско-украинского конфликта

Президент РФ Владимир Путин в телефонной беседе с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом подтвердил, что готов искать пути дипломатического решения российско-украинского конфликта.

Президент РФ Владимир Путин в телефонной беседе с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом подтвердил, что готов искать пути дипломатического решения российско-украинского конфликта.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба Кремля по итогам разговора.

"При обсуждении российско-украинского конфликта Владимир Путин подтвердил принципиальный настрой на поиск политико-дипломатического урегулирования конфликта", - говорится в сообщении.

Путин также поблагoдарил Эрдогана за готовность и далее сoдействовать проведению прямых российско-украинских переговоров на стaмбульской площадке.