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Путин подписал закон об отмене визовых преференций для граждан ЕС

Путин подписал закон об отмене визовых преференций для граждан ЕС Президент России Владимир Путин подписал закон о приостановке действия упрощенного визового режима для чиновников Евросоюза (ЕС) и ряда недружественных стран.
В регионе
1 мая 2022 г. 15:39
Путин подписал закон об отмене визовых преференций для граждан ЕС

Президент России Владимир Путин подписал закон о приостановке действия упрощенного визового режима для чиновников Евросоюза (ЕС) и ряда недружественных стран.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Закон предусматривает приостановку действия положений соглашения между Россией и ЕС об упрощении выдачи виз гражданам РФ и Евросоюза. Аналогичные изменения коснутся соглашений об упрощении выдачи виз между правительством РФ и правительствами Дании, Норвегии, Лихтенштейна, Исландии, а также соглашения с Федеральным советом Швейцарии.

Подписанный документ отменяет упрощенный порядок подачи документов и выдачи многократных виз на один год для официальных делегаций и журналистов, многократных виз на пять лет для членов национальных и региональных правительств, парламентов, судов. Кроме того, отменяется освобождение от уплаты визовых сборов для официальных делегаций и членов правительств и парламентов и безвизовый въезд владельцев дипломатических паспортов.

В нем также отмечается, что вводимые ограничения имеют характер контрмер, "что соответствует международному праву, а также принципу взаимности".

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