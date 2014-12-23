Путин подписал закон о ратификации договора о входе Армении в ЕАЭС

Баку. 23 декабря. REPORT.AZ/ Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации договора о присоединении Армении к Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС). Как сообщает Report со ссылкой на РИА "Новости", документ предусматривает, что Армения присоединяется к договору о ЕАЭС, а также к другим международным документам, заключенным в рамках Таможенного союза. Предусматривается, что будут пересмотрены тарифные обязательства Армении, являющейся членом ВТО, а также скорректирован Единый таможенный тариф (ЕТТ) ЕАЭС.

Договор определяет особенности перемещения товаров через территории иностранных государств по процедуре таможенного транзита с использованием специальных средств идентификации и регулирует вопросы, связанные с применением санитарных, ветеринарно-санитарных и карантинных фитосанитарных мер.

Договор о ЕАЭС был подписан Россией, Белоруссией и Казахстаном 29 мая этого года в Астане, документ вступает в силу с 1 января 2015 года.