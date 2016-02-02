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    ​Путин подписал указ об упразднении Росфиннадзора

    Росфиннадзор будет присоединен к Федеральному казначейству

    Баку. 2 февраля. REPORT.AZ/ Президент России Владимир Путин подписал указ об упразднении Росфиннадзора.

    Как передает Report, документ во вторник опубликован на официальном портале правовой информации.

    Ранее Путин согласился с предложением премьер-министра Дмитрия Медведева присоединить Федеральную службу финансово-бюджетного надзора (Росфиннадзор) к Федеральному казначейству, передав при этом функции валютного контроля Федеральной налоговой службе (ФНС) и Федеральной таможенной службе (ФТС).

    "Упразднить Федеральную службу финансово-бюджетного контроля", — говорится в документе.

    Указ вступает в силу со дня его подписания.

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