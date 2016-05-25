​Путин подписал указ о помиловании Надежды Савченко

Баку. 25 мая. REPORT.AZ/ Президент России Владимир Путин подписал указ о помиловании народного депутата Украины Надежды Савченко.

Как сообщает Report, информацию распространило BBC.

По информации, президент России помиловал ее по просьбе вдов погибших в Донбассе российских журналистов.

Напомним, что президент Украины Петр Порошенко подписал указ о помиловании спецназовцев Главного разведывательного управления России Александра Александрова и Евгения Ерофеева.

Их обменяли на находящегося под арестом в России украинского депутата Надежду Савченко. Российские военнослужащие уже в Москве.

Отметим, что российский суд 22 марта 2016 года приговорил Н.Савченко к 22 годам колонии общего режима.

Ее обвинили в причастности к гибели российских журналистов на Донбассе.