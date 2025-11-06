Путин поддержал идею полного запрета продаж вейпов в России

Президент России Владимир Путин поддержал предложение о полном запрете продажи вейпов на территории страны.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом он заявил во время визита в демонстрационно-просветительский центр по адаптивному спорту в Самаре.

С инициативой выступила руководитель общероссийского общественного движения "Здоровое Отечество" Екатерина Лещинская, подчеркнувшая, что подобные меры уже успешно реализованы в ряде стран СНГ и других государствах.

Отвечая на просьбу "дать распоряжение о введении полного запрета вейпов в России", Путин одобрительно кивнул, дав понять, что поддерживает идею.

При этом президент отметил, что "важно не только принять такое решение, но и провести соответствующую работу с молодежью".