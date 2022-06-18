В ходе встречи со своим коллегой Ваагном Хачатуряном президент России Владимир Путин подчеркнул, что ситуация в Армении нестабильна.
Как передает Report, об этом сообщает сайт Кремля.
Российский лидер заявил, что официальный Кремль понимает все, что происходит в Армении, и заинтересован в стабилизации там ситуации.
"Мы заинтересованы в том, чтобы ситуация в стране была стабильной, гарантировала бы поступательное развитие. И очень рассчитываю на то, что и наша с вами сегодняшняя встреча тоже будет этому способствовать", - сказал Путин.