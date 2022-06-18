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Путин подчеркнул, что ситуация в Армении нестабильна

Путин подчеркнул, что ситуация в Армении нестабильна В ходе встречи со своим коллегой Ваагном Хачатуряном президент России Владимир Путин подчеркнул, что ситуация в Армении нестабильна.
В регионе
18 июня 2022 г. 05:12
Путин подчеркнул, что ситуация в Армении нестабильна

В ходе встречи со своим коллегой Ваагном Хачатуряном президент России Владимир Путин подчеркнул, что ситуация в Армении нестабильна.

Как передает Report, об этом сообщает сайт Кремля.

Российский лидер заявил, что официальный Кремль понимает все, что происходит в Армении, и заинтересован в стабилизации там ситуации.

"Мы заинтересованы в том, чтобы ситуация в стране была стабильной, гарантировала бы поступательное развитие. И очень рассчитываю на то, что и наша с вами сегодняшняя встреча тоже будет этому способствовать", - сказал Путин.

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Версия на азербайджанском языке Putin Ermənistanda vəziyyətin qeyri-sabit olduğunu vurğulayıb

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