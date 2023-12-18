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Путин подал документы в ЦИК РФ для участия в выборах

Путин подал документы в ЦИК РФ для участия в выборах Президент России Владимир Путин подал документы в Центризбирком РФ для участия в выборах главы государства в 2024 году.
В регионе
18 декабря 2023 г. 17:56
Путин подал документы в ЦИК РФ для участия в выборах

Президент России Владимир Путин подал документы в Центризбирком РФ для участия в выборах главы государства в 2024 году.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Путин идет на выборы самовыдвиженцем. Согласно закону о выборах президента РФ, для этого ему было необходимо создать группу избирателей в количестве не менее 500 человек. Собрание группы состоялось 16 декабря, участники единогласно поддержали В. Путина.

В комплект документов, подаваемый в ЦИК, входят ходатайство о регистрации группы с указанием личных данных кандидата и всех участников, протокол собрания, список уполномоченных группы, заявление кандидата о его согласии баллотироваться и несколько других документов.

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