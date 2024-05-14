О нас

Путин утвердил новый состав кабмина

Путин утвердил новый состав кабмина Президент Российской Федерации Владимир Путин назначил на должности новых министров и вице-премьеров.
В регионе
14 мая 2024 г. 22:59
Путин утвердил новый состав кабмина

Президент Российской Федерации Владимир Путин назначил на должности новых министров и вице-премьеров.

Как передает Report, указы опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.

В публикации отмечается, что это первый случай, когда российское правительство формируется в соответствии с новой процедурой, предусмотренной поправкой к конституции, принятой в 2020 году.

Все кандидаты прошли предварительное рассмотрение и утверждение в парламенте. При этом после одобрения претендентов Госдумой или Советом Федерации Путин не мог отказаться назначать их на должности. В правительстве, помимо его главы, занимают посты 10 вице-премьеров и 21 министр, название и количество министерств остались неизменными по сравнению с предыдущим составом. Пять министров работают непосредственно под руководством президента: это главы МВД, МИД, министерства обороны, МЧС и министерства юстиции. Остальные министры подчиняются председателю правительства.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Другие новости из категории

В Тбилиси протестующие перекрыли один из главных транспортных узлов
ФотоВ Тбилиси протестующие перекрыли один из главных транспортных узлов
14 мая 2024 г. 23:33
Архиепископ Баграт Галстанян призвал провести очередной митинг протеста в Ереване 15 мая
Архиепископ Баграт Галстанян призвал провести очередной митинг протеста в Ереване 15 мая
14 мая 2024 г. 22:17
Полиция задержала 13 участников акции у парламента Грузии
ВидеоПолиция задержала 13 участников акции у парламента Грузии
14 мая 2024 г. 20:17
В Турции апрель стал самым жарким за последние 53 года
В Турции апрель стал самым жарким за последние 53 года
14 мая 2024 г. 20:16
В Тбилиси мобилизовали спецназ для восстановления общественного порядка
ФотоВ Тбилиси мобилизовали спецназ для восстановления общественного порядка
14 мая 2024 г. 18:41
Представитель ЕК: Нормализация между Ереваном и Баку позволит открыть региональные транспортные коммуникации
Представитель ЕК: Нормализация между Ереваном и Баку позволит открыть региональные транспортные коммуникации
14 мая 2024 г. 17:53
Азербайджан представлен на фестивале Международного дня культуры в Анкаре
Азербайджан представлен на фестивале Международного дня культуры в Анкаре
14 мая 2024 г. 17:52
Кулеба и Блинкен провели рабочую встречу в киевской пиццерии
Кулеба и Блинкен провели рабочую встречу в киевской пиццерии
14 мая 2024 г. 17:42
Силы спецназа в Тбилиси начали задерживать участников акции протеста
Силы спецназа в Тбилиси начали задерживать участников акции протеста
14 мая 2024 г. 17:22
Директор ФСБ: Деятельность зарубежной агентуры в РФ представляет серьезную угрозу безопасности
Директор ФСБ: Деятельность зарубежной агентуры в РФ представляет серьезную угрозу безопасности
14 мая 2024 г. 17:16

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi