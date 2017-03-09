Путин: Почти половина преступлений в России остается нераскрытой

© Courtesy İmage

Баку. 9 марта. REPORT.AZ/ Президент России Владимир Путин указал на то, что почти половина преступлений в России остаются нераскрытыми, cообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Почти половина преступлений, как и прежде, остается нераскрытой, имеющийся у министерства потенциал используется далеко не в полном объеме, в том числе в таких чувствительных для общества сферах, как борьба с коррупцией, защита граждан их собственности и бизнеса от преступных посягательств", - заявил Путин в ходе выступления на расширенном заседании коллегии МВД.