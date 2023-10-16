Путин по видеосвязи принял участие в открытии дороги к границе с Азербайджаном

Президент России Владимир Путин 16 октября принял участие в открытии участка трассы "Кавказ" в Дагестане, которая связывает Владикавказ с Грозным и Махачкалой, выходя к границам Азербайджанской Республики.

Президент России Владимир Путин 16 октября по видеосвязи принял участие в открытии участка трассы "Кавказ" в Дагестане, которая связывает Владикавказ с Грозным и Махачкалой, выходя к границам Азербайджанской Республики.

Как передает Report , об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

В.Путин подчеркнул, что российская сторона продолжит реализацию планов по модернизации данной трассы, чтобы обеспечить необходимое развитие стратегически важного коридора "Север – Юг".

"Совсем недавно разговаривал с президентом Азербайджана, мы обсуждали эту тему, и для наших партнеров также очень важно все эти объекты завершить, потому что со своей стороны они ведут достаточно большую работу по этому направлению", - подчеркнул президент РФ.