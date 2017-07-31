Путин: отношение США к России если и поменяется, то не скоро

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Президент России Владимир Путин считает, что отношение США к России если и поменяется, то произойдет это не скоро.

Как передает Report, об этом он заявил в интервью ведущему ВГТРК Владимиру Соловьеву.

«Мы довольно долго ждали, что, может быть, что-то изменится к лучшему (в отношении США к России. — «Известия»), питали такую надежду, что ситуация как-то поменяется. Но, судя по всему, если она и поменяется, то не скоро», — сказал Путин.

Он также отметил, что в данной ситуации российские власти должны были показать, что без ответа ничего оставлять не будут. Путин также отметил, что набор ответных мер у России довольно большой. Сокращение американской дипмиссии стало лишь ответом на ничем не спровоцированные действия США по введению новых антироссийских санкций. Это был верный шаг по ухудшению российско-американских отношений, отметил президент.

Ранее Путин заявил, что прекратить свою деятельность в стране должны 755 американских дипломатов.