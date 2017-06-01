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    Путин отметит день рождения своего личного повара

    Повар президента России Евгений Пригожин внесен в санкционный список США в отношении Москвы

    Баку. 1 июня. REPORT.AZ/ Президент России Владимир Путин отметит день рождения своего личного повара Евгения Пригожина. Как сообщает Report cо ссылкой на РИА Новости, об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    "Сегодня день рождения у повара Путина… Путин его сегодня будет праздновать", - заявил Песков.

    В декабре прошлого года США расширили список санкций в отношении Москвы в связи с событиями на Украине и аннексией Крыма. Среди тех, кто попал под санкции США, оказался и Евгений Пригожин.

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