Путин: Около 19 млн. россиян находятся за чертой бедности, это слишком много

Баку. 20 февраля. REPORT.AZ/ Около 19 миллионов россиян сейчас находятся за чертой бедности, это слишком много. Как сообщает Report, об этом заявил президент Россииходе ежегодного послания Федеральному собранию."Решение демографических проблем, рост продолжительности жизни, снижение смертности прямо связаны с преодолением бедности. Напомню, в 2000 году за ее чертой находилось более 40 миллионов человек. Сейчас - около 19 миллионов. Но и это слишком много", - заявил В. Путин.