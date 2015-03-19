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    ​Путин совершит визит в Казахстан

    Президенты обсудят в Астане украинский вопрос

    Баку. 19 марта. REPORT.AZ/ Сегодня президент России Владимир Путин совершит визит в Казахстан. Как отмечает Report со ссылкой на newskaz, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    По его словам, тема Украины будет затронута на встрече президента РФ Владимира Путина с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым и президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Астане.  

    "Наша позиция хорошо известна, и я убежден, что президент Путин аргументированно ее изложит своим коллегам в Астане", - добавил Песков.

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