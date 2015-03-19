Баку. 19 марта. REPORT.AZ/ Сегодня президент России Владимир Путин совершит визит в Казахстан. Как отмечает Report со ссылкой на newskaz, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, тема Украины будет затронута на встрече президента РФ Владимира Путина с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым и президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Астане.

"Наша позиция хорошо известна, и я убежден, что президент Путин аргументированно ее изложит своим коллегам в Астане", - добавил Песков.