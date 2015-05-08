​Путин обсудит с лидерами СНГ празднование Великой Победы

Баку. 8 мая. REPORT.AZ/ Неформальная встреча глав государств-участников Содружества независимых государств, которая пройдет в Москве в пятницу, будет посвящена празднованию Великой Победы.

По сообщениям Report со ссылкой на РИА "Новости", как сообщил ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков, встреча глав государств СНГ будет носит неформальный и закрытый характер, дискуссия будет без организационного начала, а "главная тема, которая, несомненно, будет обсуждаться — это совместное празднование в течение этого года 70-летия Победы".

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал, что в неформальной встрече глав стран СНГ примут участие президенты 8 из 11 государств-участников — Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана.

Лидеры Молдавии и Узбекистана, которые и раньше нерегулярно посещали подобные встречи, будут отсутствовать. Проигнорирует ее и президент Украины Петр Порошенко.