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Путин обсудил международные вопросы с коллегами по СНГ

Путин обсудил международные вопросы с коллегами по СНГ Президент РФ Владимир Путин в ходе посещения культурных объектов Санкт-Петербурга активно обсуждал с коллегами из стран СНГ двусторонние и международные вопросы.
В регионе
26 декабря 2023 г. 20:05
Путин обсудил международные вопросы с коллегами по СНГ

Президент РФ Владимир Путин в ходе посещения культурных объектов Санкт-Петербурга активно обсуждал с коллегами из стран СНГ двусторонние и международные вопросы.

Как передает Report, об этом Владимир Путин заявил, открывая неформальный саммит СНГ в Константиновском дворце.

"Переходя из зала в зал, каждый из вас, и я в том числе, подробно беседовали о текущих делах двустороннего, многостороннего формата и по международным делам обменялись мнениями", - сказал он.

Ранее в течение дня президент РФ и его коллеги по Содружеству посетили несколько парково-дворцовых комплексов в окрестностях Петербурга.

"В целом можно сказать, что мы в течение дня общаемся друг с другом - и весьма продуктивно", - отметил Путин.

Он также добавил, что уходящий год "был для СНГ исключительно активным и насыщенным".

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Версия на азербайджанском языке Putin MDB-dən olan həmkarları ilə beynəlxalq məsələləri müzakirə edib

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