Путин обсудил международные вопросы с коллегами по СНГ

Президент РФ Владимир Путин в ходе посещения культурных объектов Санкт-Петербурга активно обсуждал с коллегами из стран СНГ двусторонние и международные вопросы.

Президент РФ Владимир Путин в ходе посещения культурных объектов Санкт-Петербурга активно обсуждал с коллегами из стран СНГ двусторонние и международные вопросы.

Как передает Report, об этом Владимир Путин заявил, открывая неформальный саммит СНГ в Константиновском дворце.

"Переходя из зала в зал, каждый из вас, и я в том числе, подробно беседовали о текущих делах двустороннего, многостороннего формата и по международным делам обменялись мнениями", - сказал он.

Ранее в течение дня президент РФ и его коллеги по Содружеству посетили несколько парково-дворцовых комплексов в окрестностях Петербурга.

"В целом можно сказать, что мы в течение дня общаемся друг с другом - и весьма продуктивно", - отметил Путин.

Он также добавил, что уходящий год "был для СНГ исключительно активным и насыщенным".