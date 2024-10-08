Путин: Общими усилиями укрепляется авторитет СНГ как регионального интеграционного объединения

Председательство в Совете глав государств СНГ с 1 января 2025 года переходит к Таджикистану.

Председательство в Совете глав государств СНГ с 1 января 2025 года переходит к Таджикистану.

Как передает корреспондент Report из Москвы, об этом сообщил по итогам заседания Совета в расширенном составе президент России Владимир Путин.

"В ходе завершившегося только что заседания в узком формате мы предметно и откровенно обсудили актуальные вопросы взаимодействия в рамках Содружества Независимых Государств, обменялись мнениями по региональной и международной проблематике. Согласованы важные решения, определяющие развитие СНГ как на предстоящий год, так и на перспективу", - отметил российский лидер.

Он сказал, что Содружество Независимых Государств развивается и собравшиеся на заседании лидеры выступают за его дальнейшее углубление.

"Мы видим, что нашими общими усилиями последовательно укрепляется авторитет СНГ как регионального интеграционного объединения. Участники Содружества действуют исключительно на принципах взаимопонимания, равноправия и добрососедства, успешно решают ключевые задачи по улучшению благосостояния и качества жизни наших граждан", - заявил Путин.

Он отметил, что на всем пространстве СНГ наблюдается позитивная макроэкономическая и, в целом, экономическая динамика.

"Хорошими темпами растет ВВП участников Содружества, крепнут взаимные торговые и инвестиционные связи. Например, товарооборот России со сторонами СНГ только за 7 месяцев вырос на внушительные 7,7% - до 63,2 млрд долларов", - сказал он.

Путин также подчеркнул, что компании стран СНГ реализуют взаимовыгодные совместные проекты в энергетике, промышленности, инфраструктуре, сообща осуществляют программы импортозамещения. Выстраивается независимая от внешних факторов финансовая система, ориентированная на использование национальных валют.

"Естественно, сотрудничество государств Содружества не ограничивается экономикой. Успешно развивается взаимодействие на гуманитарном треке, которое основывается на глубоком взаимном интересе народов наших стран к культуре и традициям друг друга", - сказал глава государства.

Он напомнил, что в следующем году отмечается 80-летие победы советского народа в Великой Отечественной войне, в связи с чем по итогам заседания было принято совместное обращение к народам Содружества и мировой общественности:

"По данному вопросу подробно также утвердим решение об учреждении в странах СНГ почетного звания "Город трудовой славы", которое будет присваиваться за коллективный вклад в бесперебойное производство военной и гражданской продукции в годы Великой Отечественной войны".

По итогам заседания Совета глав государств СНГ в расширенном составе состоялось подписание ряда документов.