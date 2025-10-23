Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Бюджетный пакет

    Путин: Новые санкции - это попытка оказать давление на Россию

    В регионе
    • 23 октября, 2025
    • 19:49
    Путин: Новые санкции - это попытка оказать давление на Россию

    Президент РФ Владимир Путин назвал санкции попыткой оказать давление на Россию.

    Как сообщает Report, об этом он сказал журналистам после заседания XVII съезда Русского географического общества.

    Российский лидер подчеркнул, что новые американские рестрикции существенно не скажутся на экономическом самочувствии России. "Что касается новых санкций. Во-первых, ничего нового здесь нет. Да, они для нас носят серьезный характер и могут иметь определенные последствия, но существенно все-таки не скажутся на нашем экономическом самочувствии", - сказал Путин.

    Российский президент отметил, что "если говорить о политической части, то, конечно, это акт недружественный в отношении России". "Это очевидная вещь, и он не укрепляет российско-американские отношения, которые только-только начали восстанавливаться. Конечно, такими действиями администрация США наносит ущерб российско-американским отношениям", - подчеркнул он.

    Владимир Путин санкции
    Putin: Yeni sanksiyalar Rusiyaya təzyiq cəhdidir

    Последние новости

    20:43

    Рубио прибыл в Израиль для обсуждения мирного плана по сектору Газа

    Другие страны
    20:21

    Лидеры ЕС договорились ускорить создание единой оборонной системы к 2030 году

    Другие страны
    20:07

    Встретились представители Азербайджана и НАТО по военному образованию

    Армия
    19:54

    Путин: Резкое уменьшение количества российской нефти на мировом рынке приведет к росту цен

    В регионе
    19:52

    Украина и Финляндия обсудили сотрудничество в рамках программы SAFE

    Другие страны
    19:50

    Армения и Индия подписали план оборонного сотрудничества на 2026 год

    В регионе
    19:49

    Путин: Новые санкции - это попытка оказать давление на Россию

    В регионе
    19:36

    Генсек НАТО завтра отправится в Великобританию

    Другие страны
    19:31
    Видео

    В сети появились кадры побега грабителей из Лувра

    Другие страны
    Лента новостей