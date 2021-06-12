Путин не переживает из-за слов Байдена в его адрес

Президент РФ Владимир Путин заявил, что не переживает из-за скандальных заявлений американского лидера Джо Байдена в свой адрес.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что не переживает из-за скандальных заявлений американского лидера Джо Байдена в свой адрес.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом он заявил в интервью телеканалу NBC.

"Я всегда действовал в интересах российского народа и российского государства. И различные ярлыки - это не то, о чем я переживаю хоть в малейшей степени", - сказал он, отвечая на вопрос, как он относится к тому, что Байден назвал его "убийцей".

"За время моей работы я привык к разного рода атакам со всех углов и под любыми предлогами, разного уровня ярости, и ничто из этого меня не удивляет", - отметил президент России.

Путин добавил, что, хотя использование подобных ярлыков стало нормальным в американской политической культуре, вероятно, под влиянием Голливуда, в России это нормальным не выглядит. "Я не хочу показаться грубым, но это напоминает какое-то несварение желудка, словесное несварение, - указал российский лидер в ответ на перечисление корреспондентом лиц, ответственность за гибель которых ряд западных СМИ пытается возложить на российское государство. - Вы упомянули людей, которые действительно погибли в разное время и по разным причинам от рук разных лиц".

Глава российского государства отметил, что "президент Байден, конечно, сильно отличается от (предыдущего американского лидера Дональда) Трампа". Путин констатировал, что Байден является карьерным политиком. "Он фактически всю взрослую жизнь занимался политикой", - сказал президент РФ.

Путин допустил, что у Байдена могут быть "некоторые преимущества, некоторые недостатки". Российский лидер также выразил надежду на то, что "со стороны действующего президента США не будет импульсивных шагов". Полная версия интервью, как планируется, будет показана NBC в понедельник, 14 июня.