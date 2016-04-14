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    Президент России: Не думаю, что Запад отменит санкции

    Владимир Путин считает, что санкции в отношении России в ближайшее время отменены не будут

    Баку. 14 апреля. REPORT.AZ/ Президент Владимир Путин считает, что санкции в отношении России в ближайшее время отменены не будут. 

    Как сообщает Report, комментируя данный вопрос в ходе прямой линии В.Путин заявил: "Я не думаю, что в ближайшее время наши партнеры пойдут на отмену cанкций и ограничений в отношении нашей страны, даже несмотря на то, что минские соглашения по Украине выполняются".

    " Им (Западу - ред.) невозможно признать, что они не туда забрались, в тупик зашли, поэтому они будут что-то придумывать, эти ограничения  держать. А, значит, мы будем держать соответствующие ограничения по доступу их продовольственных товаров на наш рынок", - заявил президент России. 

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