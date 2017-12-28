 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Путин назвал взрыв в Петербурге терактом

    © Sputnik/ Mikhail Klimentyev

    Баку. 28 декабря. REPORT.AZ/ Президент России Владимир Путин назвал взрыв в магазине в Санкт-Петербурге терактом, сообщает Report cо ссылкой на РИА Новости.

    "Вы знаете, что вчера в Петербурге был совершен террористический акт", — сказал президент на встрече с офицерами-участниками военной операции в Сирии.

    Накануне вечером в камере хранения в магазине "Перекресток" сработало взрывное устройство, начиненное поражающими элементами.

    Его мощность составила двести граммов в тротиловом эквиваленте. В результате пострадали тринадцать человек. Шесть остаются в больницах.

    По факту возбуждено уголовное дело о покушении на убийство нескольких лиц, совершенное общеопасным способом.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi