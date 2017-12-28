Путин назвал взрыв в Петербурге терактом

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Баку. 28 декабря. REPORT.AZ/ Президент России Владимир Путин назвал взрыв в магазине в Санкт-Петербурге терактом, сообщает Report cо ссылкой на РИА Новости.

"Вы знаете, что вчера в Петербурге был совершен террористический акт", — сказал президент на встрече с офицерами-участниками военной операции в Сирии.

Накануне вечером в камере хранения в магазине "Перекресток" сработало взрывное устройство, начиненное поражающими элементами.

Его мощность составила двести граммов в тротиловом эквиваленте. В результате пострадали тринадцать человек. Шесть остаются в больницах.

По факту возбуждено уголовное дело о покушении на убийство нескольких лиц, совершенное общеопасным способом.