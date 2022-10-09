О нас

Путин назвал виновных в подрыве Крымского моста

Путин назвал виновных в подрыве Крымского моста Российские власти не сомневаются в том, что взрыв на Крымском мосту был терактом, направленным против критически важной гражданской инфраструктуры.
В регионе
9 октября 2022 г. 22:19
Путин назвал виновных в подрыве Крымского моста

Российские власти не сомневаются в том, что взрыв на Крымском мосту был терактом, направленным против критически важной гражданской инфраструктуры.

Как передает Report, об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с главой Следственного комитета РФ Александром Бастрыкиным.

Он добавил, что за происшествием стоят украинские спецслужбы.

"Как вы только что доложили, сомнений нет. Это теракт, направленный на разрушение критически важной гражданской инфраструктуры Российской Федерации. Авторы, исполнители, заказчики - спецслужбы Украины", - сказал глава государства.

Руководитель СК подтвердил это, добавив, что в подготовке теракта украинским спецслужбам помогали граждане России и зарубежных государств.

Напомним, что субботу утром на Крымском мосту был подорван грузовик, в результате чего загорелись цистерны соседнего грузового поезда. Погибли три человека. Обрушились два пролета автомобильной части моста, идущей в сторону полуострова.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Putin: "Krım körpüsündə terror aktını Ukrayna xüsusi xidmət orqanları təşkil edib"

Экслюзивные новости

В Баку с директорами 16 школ расторгнуты трудовые договора по достижению предельного возраста
В Баку с директорами 16 школ расторгнуты трудовые договора по достижению предельного возраста
7 октября 2022 г. 16:08
Защитники Азовстали - азербайджанцы: Никто не собирался сдаваться
Защитники "Азовстали" - азербайджанцы: Никто не собирался сдаваться
7 октября 2022 г. 11:18
Гриффитс: Гордимся участием в восстановлении освобожденных земель Азербайджана
Гриффитс: Гордимся участием в восстановлении освобожденных земель Азербайджана
6 октября 2022 г. 16:55
Швейцарская компания заинтересована в углублении сотрудничества с Азербайджаном на освобожденных территориях
Швейцарская компания заинтересована в углублении сотрудничества с Азербайджаном на освобожденных территориях
6 октября 2022 г. 16:36
Посол Польши: Скорость восстановления освобожденных территорий Азербайджана впечатляет
Посол Польши: Скорость восстановления освобожденных территорий Азербайджана впечатляет
6 октября 2022 г. 15:20
Зелинска: Агдам может стать движущей силой экономики региона
Зелинска: Агдам может стать движущей силой экономики региона
5 октября 2022 г. 16:17
Сотрудник UN-HABITAT: Азербайджанские ВПЛ очень хотят вернуться на свои земли
Сотрудник UN-HABITAT: Азербайджанские ВПЛ очень хотят вернуться на свои земли
5 октября 2022 г. 15:48
Эмин Алиев: В Азербайджане продукты питания с пометкой натуральный не являются органическими
Эмин Алиев: В Азербайджане продукты питания с пометкой "натуральный" не являются органическими
4 октября 2022 г. 15:12
Разработка концепции цифрового маната может завершиться к концу этого года
Разработка концепции "цифрового маната" может завершиться к концу этого года
4 октября 2022 г. 12:50
Хюррам Бхаттин: Стремимся создать условия для выхода азербайджанских стартапов на рынки Дубая и Пакистана
Хюррам Бхаттин: Стремимся создать условия для выхода азербайджанских стартапов на рынки Дубая и Пакистана
3 октября 2022 г. 15:39

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi