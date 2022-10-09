Путин назвал виновных в подрыве Крымского моста

Российские власти не сомневаются в том, что взрыв на Крымском мосту был терактом, направленным против критически важной гражданской инфраструктуры.

Российские власти не сомневаются в том, что взрыв на Крымском мосту был терактом, направленным против критически важной гражданской инфраструктуры.

Как передает Report, об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с главой Следственного комитета РФ Александром Бастрыкиным.

Он добавил, что за происшествием стоят украинские спецслужбы.

"Как вы только что доложили, сомнений нет. Это теракт, направленный на разрушение критически важной гражданской инфраструктуры Российской Федерации. Авторы, исполнители, заказчики - спецслужбы Украины", - сказал глава государства.

Руководитель СК подтвердил это, добавив, что в подготовке теракта украинским спецслужбам помогали граждане России и зарубежных государств.

Напомним, что субботу утром на Крымском мосту был подорван грузовик, в результате чего загорелись цистерны соседнего грузового поезда. Погибли три человека. Обрушились два пролета автомобильной части моста, идущей в сторону полуострова.