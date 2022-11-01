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Путин назвал условия возвращения России в зерновую сделку

Путин назвал условия возвращения России в зерновую сделку Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре обсудили ситуацию, складывающуюся вокруг зерновой сделки.
В регионе
1 ноября 2022 г. 21:44
Путин назвал условия возвращения России в зерновую сделку

Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре обсудили ситуацию, складывающуюся вокруг зерновой сделки.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба Кремля.

"Проведен подробный обмен мнениями по вопросам, касающимся сложившейся ситуации с реализацией достигнутых с участием турецкой стороны договоренностей по вывозу зерна из черноморских портов", - говорится в сообщении.

В ходе беседы Путин проинформировал своего коллегу о том, почему Россия приостановила свое участие в зерновой сделке.

"Подчеркнуто, что киевский режим при поддержке западных кураторов использовал созданный для транспортировки украинских зерновых морской гуманитарный коридор с целью осуществления ударов по инфраструктуре и кораблям российского Черноморского флота в Севастополе, которые обеспечивали безопасное функционирование упомянутого маршрута", - отметили в Кремле.

Президент РФ проинформировал своего собеседника об условиях возобновления участия России в этой инициативе.

"Необходимо провести детальное расследование обстоятельств этого инцидента, а также после получить от Киева реальные гарантии неукоснительного соблюдения стамбульских договоренностей, в частности, о неиспользовании гуманитарного коридора в военных целях. Только после этого можно было бы рассмотреть вопрос о возобновлении работы в рамках этой "черноморской инициативы", - говорится в сообщении пресс-службы.

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