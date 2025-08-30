Путин назвал Си Цзиньпина настоящим лидером и волевым руководителем

    Ильхам Алиев Украина ШОС США меморандум

    Президент РФ Владимир Путин назвал председателя КНР Си Цзиньпина настоящим лидером и волевым руководителем, дающим пример, каким должен быть равноправный диалог с зарубежными партнерами.

    Как передает Report, такое мнение российский лидер высказал в письменном интервью агентству Xinhua в преддверии визита в Китай.

    "Председатель Си Цзиньпин очень бережно относится к истории своей страны, знаю это из личного общения с ним. Он настоящий лидер крупной мировой державы, волевой руководитель, обладающий стратегическим мышлением и глобальным кругозором, уделяющий первостепенное внимание национальным интересам", - сказал Путин.

