Путин назвал Си Цзиньпина настоящим лидером и волевым руководителем

Президент РФ Владимир Путин назвал председателя КНР Си Цзиньпина настоящим лидером и волевым руководителем, дающим пример, каким должен быть равноправный диалог с зарубежными партнерами.

Как передает Report, такое мнение российский лидер высказал в письменном интервью агентству Xinhua в преддверии визита в Китай.

"Председатель Си Цзиньпин очень бережно относится к истории своей страны, знаю это из личного общения с ним. Он настоящий лидер крупной мировой державы, волевой руководитель, обладающий стратегическим мышлением и глобальным кругозором, уделяющий первостепенное внимание национальным интересам", - сказал Путин.