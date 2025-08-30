Путин назвал Си Цзиньпина настоящим лидером и волевым руководителем
В регионе
- 30 августа, 2025
- 02:29
Президент РФ Владимир Путин назвал председателя КНР Си Цзиньпина настоящим лидером и волевым руководителем, дающим пример, каким должен быть равноправный диалог с зарубежными партнерами.
Как передает Report, такое мнение российский лидер высказал в письменном интервью агентству Xinhua в преддверии визита в Китай.
"Председатель Си Цзиньпин очень бережно относится к истории своей страны, знаю это из личного общения с ним. Он настоящий лидер крупной мировой державы, волевой руководитель, обладающий стратегическим мышлением и глобальным кругозором, уделяющий первостепенное внимание национальным интересам", - сказал Путин.
Последние новости
04:48
WSJ: Членам Конгресса США могут запретить торговать акциямиДругие страны
04:19
Путин рассчитывает обсудить с Си Цзиньпином все аспекты двусторонней повесткиВ регионе
03:51
Госдеп одобрил предоставление Украине услуг связи Starlink на $150 млнДругие страны
03:21
Трамп заявил, что все введенные им пошлины в силе, несмотря на решение судаДругие страны
02:56
Госдеп одобрил Украине услуги по обслуживанию комплексов Patriot на $179 млнДругие страны
02:29
Путин назвал Си Цзиньпина настоящим лидером и волевым руководителемВ регионе
02:18
Госдеп допустил продажу Дании комплексов Patriot и иных систем на $8,5 млрдДругие страны
01:49
Белый дом: Миссия ВС США у Венесуэлы включает защиту нации от наркокартелейДругие страны
01:24