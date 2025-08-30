Putin Si Cinpini əsl lider və iradəli rəhbər adlandırıb

    İlham Əliyev Futbol Türkiyə zəfər bayramı Cüdo DÇ Təhsil şəhid Avropa İttifaqı

    Rusiya Prezidenti Vladimir Putin Çin Sədri Si Cinpini əsl lider və güclü iradəli rəhbər adlandıraraq, xarici tərəfdaşlarla bərabərhüquqlu dialoqun necə aparılmasının lazım olduğunu nümunə göstərib.

    "Report"un xəbərinə görə, bu fikri Rusiya lideri Çinə səfəri öncəsi "Xinhua" agentliyinə müsahibəsində bildirib.

    "Sədr Si Cinpin ölkəsinin tarixinə çox diqqətlidir, mən bunu onunla şəxsi ünsiyyətdən bilirəm. O, böyük dövlətin əsl lideridir, strateji düşüncəyə və qlobal dünyagörüşünə malik, milli maraqlara üstünlük verən iradəli rəhbərdir", - Putin deyib.

