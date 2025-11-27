Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА Организация тюркских государств
    Путин назвал приоритеты РФ во время председательствования в ОДКБ в 2026 году

    В регионе
    • 27 ноября, 2025
    • 11:49
    Председательство России в ОДКБ в 2026 году будет проходить под девизом "Коллективная безопасность в многополярном мире. Единая цель - общая ответственность".

    Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе заседания Совета ОДКБ в Бишкеке (Кыргызстан).

    "Россия настроена тесно сотрудничать с союзниками для препятствования распространению радикальных идей среди молодежи. Это один из приоритетов будущего председательства РФ в организации", - отметил он.

    По его словам, ОДКБ за прошедшие десятилетия превратилась в авторитетную региональную структуру.

    Следующий саммит ОДКБ состоится 11 ноября 2026 года.

    Владимир Путин ОДКБ председательство

    Лента новостей