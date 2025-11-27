Путин назвал приоритеты РФ во время председательствования в ОДКБ в 2026 году
В регионе
- 27 ноября, 2025
- 11:49
Председательство России в ОДКБ в 2026 году будет проходить под девизом "Коллективная безопасность в многополярном мире. Единая цель - общая ответственность".
Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе заседания Совета ОДКБ в Бишкеке (Кыргызстан).
"Россия настроена тесно сотрудничать с союзниками для препятствования распространению радикальных идей среди молодежи. Это один из приоритетов будущего председательства РФ в организации", - отметил он.
По его словам, ОДКБ за прошедшие десятилетия превратилась в авторитетную региональную структуру.
Следующий саммит ОДКБ состоится 11 ноября 2026 года.
