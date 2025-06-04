Путин назвал подрыв поездов в Брянской и Курской областях терактом

Подрыв поездов в Брянской и Курской областях - это, безусловно, теракт.

Подрыв поездов в Брянской и Курской областях - это, безусловно, теракт.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с правительством.

"Недавний подрыв железнодорожных путей в Брянской и Курской областях - это, безусловно, террористический акт", - сказал он.

Путин назвал эти преступления целенаправленным ударом по гражданским лицам. "Конечно, везде и всегда, в ходе вооруженных конфликтов, к огромному сожалению, страдают гражданские лица. Но то, что было в Брянске, в Брянской области - это целенаправленный удар по гражданским лицам", - сказал глава государства.

Путин подчеркнул, что по всем международным нормам такие действия называются терроризмом.