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    ​Путин начинает трехдневный визит по маршруту Ташкент - Пекин

    Его ждут встречи в различных форматах с рядом зарубежных лидеров

    Баку. 23 Июня. REPORT.AZ/ Президент России Владимир Путин отправляется в Узбекистан на двухдневный саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), после которого в субботу, 25 июня, российский лидер посетит с официальным визитом Китай.

    Как передает Report, в ближайшие три дня президенту России ждут встречи в различных форматах с рядом зарубежных лидеров.

    Среди тем обсуждения - торгово-экономическое и гуманитарное международное сотрудничество, мировые и региональные проблемы, в том числе ситуация в Сирии и Афганистане.

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