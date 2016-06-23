​Путин начинает трехдневный визит по маршруту Ташкент - Пекин

Баку. 23 Июня. REPORT.AZ/ Президент России Владимир Путин отправляется в Узбекистан на двухдневный саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), после которого в субботу, 25 июня, российский лидер посетит с официальным визитом Китай.

Как передает Report, в ближайшие три дня президенту России ждут встречи в различных форматах с рядом зарубежных лидеров.

Среди тем обсуждения - торгово-экономическое и гуманитарное международное сотрудничество, мировые и региональные проблемы, в том числе ситуация в Сирии и Афганистане.