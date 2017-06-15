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    Путин начал ежегодную "Прямую линию" с ответа на вопрос о финансовом кризисе в России

    Президент России: Рецессия в российской экономике преодолена, начался период роста

    Баку. 15 июня. REPORT.AZ/  Президент России Владимир Путин начал ежегодную "Прямую линию" с ответа на вопрос о финансовом кризисе в России.

    Как сообщает Report, комментируя этот вопрос В.Путин заявил : "Рецессия в российской экономике преодолена, начался период роста".

    "Хотелось бы, конечно  ответить, что кризис преодолен, но вдруг еще что", - заявил президент России.

    В. Путин  в ходе общения с населением  ответит на вопросы, касающиеся общественно-политической и социально-экономической жизни страны, а также международной обстановки.

    В этом году для «Прямой линии» поступило более 1,8 млн вопросов. 

    В прошлом году «Прямая линия» с Путиным длилась 3 часа 40 минут. Президент успел ответить на 80 вопросов.

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