Баку. 15 июня. REPORT.AZ/ Президент России Владимир Путин начал ежегодную "Прямую линию" с ответа на вопрос о финансовом кризисе в России.

Как сообщает Report, комментируя этот вопрос В.Путин заявил : "Рецессия в российской экономике преодолена, начался период роста".

"Хотелось бы, конечно ответить, что кризис преодолен, но вдруг еще что", - заявил президент России.

В. Путин в ходе общения с населением ответит на вопросы, касающиеся общественно-политической и социально-экономической жизни страны, а также международной обстановки.

В этом году для «Прямой линии» поступило более 1,8 млн вопросов.

В прошлом году «Прямая линия» с Путиным длилась 3 часа 40 минут. Президент успел ответить на 80 вопросов.