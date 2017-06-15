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    Путин: мы не допустим превращения России в халифат

    Ну уж этого мы не допустим© TASS

    Баку. 15 июня. REPORT.AZ/ Президент РФ Владимир Путин в интервью режиссеру Оливеру Стоуну заявил, что Москва не допустит превращения России в халифат, передает Report.

    «Вы знаете, ни одна мировая религия не может быть источником зла. И в исламе много направлений, течений. Это два основных — шииты, сунниты. И, действительно, мы видим, что между ними есть глубокие противоречия. Я думаю, что это все-таки должно быть когда-то преодолено», — приводятся слова президента в документальном фильме, показанном на телеканале Showtime.

    Стоун спросил у Путина: «А Москва будет халифатом?»

    «Ну уж этого мы не допустим. Смотрите, как бы Вашингтон в халифат не превратился», — сказал президент.

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