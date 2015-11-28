​Путин может встретиться с Эрдоганом

Баку. 28 ноября. REPORT.AZ/ Помощник президента России Юрий Ушаков не исключил, что российский лидер Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган могут провести встречу на полях климатического саммита в Париже.

Как передает Report, об этом сообщает "Газета.ru".

Ранее сообщалось, что президенту России Владимиру Путину доложили о запросе президента Турции Тайипа Эрдогана о встрече 30 ноября. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Между тем в окружении президента Турции также не исключают встречи Реджепа Тайипа Эрдогана с Владимиром Путиным на климатическом саммите в Париже.

21-я конференция по глобальному изменению климата (COP 21) откроется в пригороде Парижа Ле-Бурже 30 ноября. Она продлится до 11 декабря. Страны-участницы соберутся во французской столице, чтобы принять новое климатическое соглашение взамен устаревшего Киотского протокола, давно вызывавшего нарекания с разных сторон.