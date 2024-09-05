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Путин: Многие страны приняли участие в работе по обмену заключенных Западом и РФ

Путин: Многие страны приняли участие в работе по обмену заключенных Западом и РФ Многие страны приняли участие в работе по обмену заключенными между Западом и Россией.
В регионе
5 сентября 2024 г. 12:34
Путин: Многие страны приняли участие в работе по обмену заключенных Западом и РФ

Многие страны приняли участие в работе по обмену заключенными между Западом и Россией.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ).

По его словам, этот обмен прошел в интересах всех участников процесса.

Он также поблагодарил наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда ибн Салмана Аль Сауда за помощь в переговорах, благодаря которой состоялся обмен.

Отметим, что 1 августа Россия и Запад провели в Турции крупнейший обмен заключенными. В нем участвовали 26 человек, находившихся в тюрьмах России, США, Германии, Польши, Словении, Норвегии и Беларуси. Десять освобожденных, включая двух детей, отправились в Россию, тринадцать - в Германию, трое - в США.

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Версия на английском языке Putin: Numerous countries contributed to prisoner swap between West and Russia
Версия на азербайджанском языке Putin: Qərblə Rusiya arasında məhbus mübadiləsində bir çox ölkələr iştirak edib

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