Путин: Многие страны приняли участие в работе по обмену заключенных Западом и РФ

Многие страны приняли участие в работе по обмену заключенными между Западом и Россией.

Многие страны приняли участие в работе по обмену заключенными между Западом и Россией.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ).

По его словам, этот обмен прошел в интересах всех участников процесса.

Он также поблагодарил наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда ибн Салмана Аль Сауда за помощь в переговорах, благодаря которой состоялся обмен.

Отметим, что 1 августа Россия и Запад провели в Турции крупнейший обмен заключенными. В нем участвовали 26 человек, находившихся в тюрьмах России, США, Германии, Польши, Словении, Норвегии и Беларуси. Десять освобожденных, включая двух детей, отправились в Россию, тринадцать - в Германию, трое - в США.