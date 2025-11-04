Путин: Корабль НАТО присутствовал в зоне испытаний "Буревестника"
В регионе
- 04 ноября, 2025
- 22:49
Разведывательный корабль НАТО находился в зоне испытаний крылатой ракеты "Буревестник" 21 октября, и Россия не мешала его работе.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил президент РФ Владимир Путин на церемонии награждения разработчиков "Буревестника" и "Посейдона".
Он высказал мнение, что по дальности полета "Буревестник" превосходит все известные в мире ракетные системы.
"Думаю, убедиться в этом смогли и зарубежные специалисты, поскольку в зоне и во время проведения испытаний "Буревестника" 21 октября постоянно находился натовский разведывательный корабль. Мы не мешали его работе. Пусть посмотрят", - сказал Путин.
