    Путин: Корабль НАТО присутствовал в зоне испытаний "Буревестника"

    В регионе
    • 04 ноября, 2025
    • 22:49
    Путин: Корабль НАТО присутствовал в зоне испытаний Буревестника

    Разведывательный корабль НАТО находился в зоне испытаний крылатой ракеты "Буревестник" 21 октября, и Россия не мешала его работе.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил президент РФ Владимир Путин на церемонии награждения разработчиков "Буревестника" и "Посейдона".

    Он высказал мнение, что по дальности полета "Буревестник" превосходит все известные в мире ракетные системы.

    "Думаю, убедиться в этом смогли и зарубежные специалисты, поскольку в зоне и во время проведения испытаний "Буревестника" 21 октября постоянно находился натовский разведывательный корабль. Мы не мешали его работе. Пусть посмотрят", - сказал Путин.

    Putin: NATO gəmisi "Burevestnik" sınaqları keçirilən ərazidə olub

