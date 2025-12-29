В Баку и регионах Азербайджана усилится ветер - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Национальная служба гидрометеорологии объявила желтое и оранжевое предупреждения в связи с ожидаемой в Баку и на Абшеронском полуострове, а также в большинстве регионов Азербайджана ветреной погодой.

Как сообщает Report со ссылкой на службу, 30-31 декабря в Сальяне, Нефтчале, Гаджигабуле, Гобустане, Шеки, Огузе, Габале, Гёйчае, Хызы, Исмаиллы, Кяльбаджаре, Геранбое, Дашкесане ожидается северо-западный ветер со скоростью 20,8-28,4 м/с, что соответствует оранжевому уровню погодной опасности.

В Баку и на Абшеронском полуострове, Шабране, Хачмазе, Губе, Гусаре, Сиязане, Газахе, Агстафе, Товузе, Шамкире, Самухе, Балакяне, Загатале, Гахе, Евлахе, Барде, Тертере, Сабирабаде, Ширване, Физули, Зангилане, Лачыне, Билясуваре, Лерике, Ярдымлы, Лянкяране, Масаллы, Астаре, Джалилабаде, Мингячевире, Агдаше, Джебраиле, Уджаре, Зардабе, Агджабеди, Ходжавенде, Агсу, Шамахы, Гяндже, Гедабее и Гёйгёле, в соответствии с желтым уровнем погодной опасности, скорость западного ветра усилится до 13,9-20,7 м/с.