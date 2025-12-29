Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    В Баку и регионах Азербайджана усилится ветер - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

    Экология
    • 29 декабря, 2025
    • 17:20
    В Баку и регионах Азербайджана усилится ветер - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

    Национальная служба гидрометеорологии объявила желтое и оранжевое предупреждения в связи с ожидаемой в Баку и на Абшеронском полуострове, а также в большинстве регионов Азербайджана ветреной погодой.

    Как сообщает Report со ссылкой на службу, 30-31 декабря в Сальяне, Нефтчале, Гаджигабуле, Гобустане, Шеки, Огузе, Габале, Гёйчае, Хызы, Исмаиллы, Кяльбаджаре, Геранбое, Дашкесане ожидается северо-западный ветер со скоростью 20,8-28,4 м/с, что соответствует оранжевому уровню погодной опасности.

    В Баку и на Абшеронском полуострове, Шабране, Хачмазе, Губе, Гусаре, Сиязане, Газахе, Агстафе, Товузе, Шамкире, Самухе, Балакяне, Загатале, Гахе, Евлахе, Барде, Тертере, Сабирабаде, Ширване, Физули, Зангилане, Лачыне, Билясуваре, Лерике, Ярдымлы, Лянкяране, Масаллы, Астаре, Джалилабаде, Мингячевире, Агдаше, Джебраиле, Уджаре, Зардабе, Агджабеди, Ходжавенде, Агсу, Шамахы, Гяндже, Гедабее и Гёйгёле, в соответствии с желтым уровнем погодной опасности, скорость западного ветра усилится до 13,9-20,7 м/с.

    сильный ветер желтое предупреждение служба гидрометеорологии прогноз погоды в Баку
    Bakıda və bölgələrdə külək güclənəcək - XƏBƏRDARLIQ

    Последние новости

    18:07

    Турция и Армения упрощают визовую процедуру для владельцев дипломатических, служебных и спецпаспортов

    В регионе
    17:59

    Сеймур Адыгезалов: Промзоны являются эффективным механизмом для замещения импорта

    Бизнес
    17:55

    Доля золота в инвестпортфеле ГНФАР будет увеличена до 35%

    Финансы
    17:53
    Видео

    Жители Агдама игнорируют минную опасность - РЕПОРТАЖ

    Внутренняя политика
    17:50

    Глава ЦБ Ирана подал в отставку на фоне ослабления национальной валюты

    В регионе
    17:42

    Президент уволил главу ИВ Насиминского района Баку

    Внутренняя политика
    17:27

    Forbes добавил Бейонсе в список долларовых миллиардеров

    Это интересно
    17:22

    Названы основные направления инвестиционной политики ГНФАР на 2026 год

    Финансы
    17:20

    В Баку и регионах Азербайджана усилится ветер - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

    Экология
    Лента новостей