Названы основные направления инвестиционной политики ГНФАР на 2026 год

Размер инвестиционного портфеля Государственного нефтяного фонда Азербайджана (ГНФАР) на 2026 год предусмотрен в среднем в объеме $64,8 млрд.

Как сообщает Report, это отражено в Госбюджете фонда на 2026 год, утвержденном сегодня президентом Ильхамом Алиевым.

Базовой валютой инвестпортфеля ГНФАР определен доллар США, инвестиционный портфель на 85% будет сформирован из активов фонда в долларах США, евро и фунтах стерлингов.

Предусмотрено, что 30% инвестиционного портфеля фонда (с отклонением не более 10%) должно быть в течение года размещено в долговые обязательства и инструменты денежного рынка, до 25% (с максимальным отклонением 3%) - в акции, до 10% (с максимальным отклонением 3%) - в недвижимость, до 35% (с максимальным отклонением 4%) - в золото.

Требования к управлению рисками инвестиционного портфеля заключаются в следующем: Фактический средневзвешенный инвестиционный срок портфеля долговых обязательств (дюрация) фонда определяется фондом в зависимости от текущей ситуации на мировых рынках, и не должен превышать 6 месяцев.

Максимальный удельный вес одной финансовой структуры, за исключением депозитарных банков и долговых обязательств государств, входящих в бенчмаркинг, или одного инвестиционного актива в инвестпортфеле устанавливается на уровне 15% совокупной стоимости инвестпортфеля.

Для обеспечения ликвидности, своевременного исполнения предусмотренных расходов, ГНФАР должен постоянно держать в высоколиквидных краткосрочных денежных инструментах сумму, эквивалентную не менее $100 млн.

Согласно программе, объем средств фонда, находящихся в управлении иностранных компаний, не может превышать 60% инвестпортфеля ГНФАР. При этом, на одну управляющую компанию может приходиться не более 5% инвестиционного портфеля.