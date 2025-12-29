Forbes добавил Бейонсе в список долларовых миллиардеров

Американская певица Бейонсе стала пятым музыкантом в списке Forbes, чей доход преодолел отметку в миллиард долларов.

Как передает Report cо ссылкой на рейтинг издания, Бейонсе смогла получить новый статус благодаря выпущенному в 2024 году альбому Cowboy Carter и "самому кассовому концертному туру" этого года.

Всего в список миллиардеров входят 22 артиста, из них пятеро - музыканты - муж Бейонсе Jay-Z, Брюс Спрингстин, Рианна и Тейлор Свифт.

Бейонсе считается одной из самых популярных и влиятельных исполнительниц в США двух последних десятилетий. Продано более 200 млн ее записей, она выигрывала престижную премию "Грэмми" 32 раза - больше любого другого артиста.