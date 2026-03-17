    Очередная группа бывших вынужденных переселенцев выехала в села Агдере, Ходжавенда и Джебраила

    В соответствии с поручением президента Азербайджана Ильхама Алиева продолжается Великое возвращение на освобожденные от оккупации территории.

    Как сообщает Report, на данном этапе в села Чылдыран, Ашагы Оратаг, Хейвалы, Чапар и Гасанриз Агдеринского района, село Ходжавенд Ходжавендского района, а также село Горовлу Джебраильского района возвращаются 82 семьи (368 человек).

    Вернувшиеся в родные края жители выразили благодарность президенту Ильхаму Алиеву и первому вице-президенту Мехрибан Алиевой за всестороннюю государственную поддержку. Они также поблагодарили доблестную Азербайджанскую Армию, героических солдат и офицеров, а также почтили память шехидов, отдавших жизнь за освобождение наших земель.

    Ağdərə, Xocavənd və Cəbrayılın kəndlərinə növbəti köç karvanları yola salınıb
