Очередная группа бывших вынужденных переселенцев выехала в села Агдере, Ходжавенда и Джебраила
Внутренняя политика
- 17 марта, 2026
- 06:27
В соответствии с поручением президента Азербайджана Ильхама Алиева продолжается Великое возвращение на освобожденные от оккупации территории.
Как сообщает Report, на данном этапе в села Чылдыран, Ашагы Оратаг, Хейвалы, Чапар и Гасанриз Агдеринского района, село Ходжавенд Ходжавендского района, а также село Горовлу Джебраильского района возвращаются 82 семьи (368 человек).
Вернувшиеся в родные края жители выразили благодарность президенту Ильхаму Алиеву и первому вице-президенту Мехрибан Алиевой за всестороннюю государственную поддержку. Они также поблагодарили доблестную Азербайджанскую Армию, героических солдат и офицеров, а также почтили память шехидов, отдавших жизнь за освобождение наших земель.
Последние новости
06:26
Иранские дроны атаковали нефтяную промзону в эмирате ФуджайраДругие страны
05:49
Александр Стубб: Союзников Европы не посвящали в планы операции США против ИранаДругие страны
05:15
МИД Ирана: Тегеран не думает о дипломатическом решении конфликтаВ регионе
04:57
В Румынии считают, что предоставление США авиабаз не создает риска для страныДругие страны
04:23
Дональд Трамп заявил, что Иран намерен создать и применить ядерное оружиеДругие страны
03:49
В Грузии подготовлены поправки в закон о разведывательной службеВ регионе
03:12
Президент США допустил перенос визита в Китай из-за операции против ИранаДругие страны
02:54
Фото