О нас
Report Georgia
Аудио новости

Путин: Ильхам Алиев несмотря на все сложности, проявил политическую мудрость

Путин: Ильхам Алиев несмотря на все сложности, проявил политическую мудрость Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян, несмотря на все сложности, проявили политическую мудрость, когда приняли решение остановить кровопролитие в Карабахе.
В регионе
21 октября 2021 г. 23:36
Путин: Ильхам Алиев несмотря на все сложности, проявил политическую мудрость
Владимир Путин

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян, несмотря на все сложности, проявили политическую мудрость, когда приняли решение остановить кровопролитие в Карабахе.

Как передает Report, об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании Валдайского международного клуба.

"Во-первых, должен отдать должное политической мудрости и президента Азербайджана (Ильхама Алиева), и премьер-министра Армении (Никола Пашиняна).

Все-таки, несмотря на весь трагизм происходящих событий, им удалось подняться над сиюминутной конъюнктурой политической и принять очень ответственное решение. Президенту И.Алиеву и премьер-министру Н.Пашиняну удалось остановить кровопролитие", - сказал российский лидер.

"Азербайджан заинтересован в том, чтобы нормально осуществлялась связь с Нахичеванью, тоже заинтересован в том, чтобы разморозить коммуникации, это одна из первых задач, которая стоит перед Арменией, - наладить эффективную экономическую жизнь, эффективное взаимодействие в регионе, в том числе даже с Азербайджаном на будущее, в принципе, Армения в этом заинтересована, разморозить свои отношения с Турцией, придать им современный характер. И это и в одном и в другом случае должно привести к достижению главной цели - к созданию безопасного сосуществования двух государств и созданию условий для экономического развития", - отметил президент РФ.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Putin: “İlham Əliyev Qarabağ məsələsində müdriklik nümayiş etdirdi”

Другие новости из категории

Минюст Грузии сообщил о нарушении Саакашвили тюремного устава
Минюст Грузии сообщил о нарушении Саакашвили тюремного устава
21 октября 2021 г. 22:27
VMedia: В фильме Тупой и еще тупее героев было два. В армянской верхушке их оказалось куда больше
VMedia: "В фильме "Тупой и еще тупее" героев было два. В армянской верхушке их оказалось куда больше"
21 октября 2021 г. 17:54
Грузия выиграла дело против России в Страсбургском суде
Грузия выиграла дело против России в Страсбургском суде
21 октября 2021 г. 17:04
Россия может начать поставки газа на восток Казахстана
Россия может начать поставки газа на восток Казахстана
21 октября 2021 г. 15:56
В Москве в период нерабочих дней отменят массовые мероприятия
В Москве в период нерабочих дней отменят массовые мероприятия
21 октября 2021 г. 14:22
В России зафиксировали новый максимум смертей от COVID-19 за сутки
В России зафиксировали новый максимум смертей от COVID-19 за сутки
21 октября 2021 г. 13:11
В Турции на вооружение принят новый БПЛА
ФотоВ Турции на вооружение принят новый БПЛА
21 октября 2021 г. 12:39
Состоялся туркмено-российский экономический форум
Состоялся туркмено-российский экономический форум
21 октября 2021 г. 12:33
В Грузии число заразившихся COVID-19 превысило 680 тыс. человек
В Грузии число заразившихся COVID-19 превысило 680 тыс. человек
21 октября 2021 г. 11:04
Парламент Казахстана ратифицировал протокол о защите Каспия от загрязнения
Парламент Казахстана ратифицировал протокол о защите Каспия от загрязнения
21 октября 2021 г. 09:22

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi