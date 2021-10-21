Путин: Ильхам Алиев несмотря на все сложности, проявил политическую мудрость

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян, несмотря на все сложности, проявили политическую мудрость, когда приняли решение остановить кровопролитие в Карабахе.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян, несмотря на все сложности, проявили политическую мудрость, когда приняли решение остановить кровопролитие в Карабахе.

Как передает Report, об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании Валдайского международного клуба.

"Во-первых, должен отдать должное политической мудрости и президента Азербайджана (Ильхама Алиева), и премьер-министра Армении (Никола Пашиняна).

Все-таки, несмотря на весь трагизм происходящих событий, им удалось подняться над сиюминутной конъюнктурой политической и принять очень ответственное решение. Президенту И.Алиеву и премьер-министру Н.Пашиняну удалось остановить кровопролитие", - сказал российский лидер.

"Азербайджан заинтересован в том, чтобы нормально осуществлялась связь с Нахичеванью, тоже заинтересован в том, чтобы разморозить коммуникации, это одна из первых задач, которая стоит перед Арменией, - наладить эффективную экономическую жизнь, эффективное взаимодействие в регионе, в том числе даже с Азербайджаном на будущее, в принципе, Армения в этом заинтересована, разморозить свои отношения с Турцией, придать им современный характер. И это и в одном и в другом случае должно привести к достижению главной цели - к созданию безопасного сосуществования двух государств и созданию условий для экономического развития", - отметил президент РФ.