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Путин: Ил-76 в Белгородской области был сбит американской системой Patriot

Путин: Ил-76 в Белгородской области был сбит американской системой Patriot Ил-76 в Белгородской области был сбит американской системой Patriot, это установила экспертиза.
В регионе
31 января 2024 г. 18:15
Путин: Ил-76 в Белгородской области был сбит американской системой Patriot

Ил-76 в Белгородской области был сбит американской системой Patriot, это установила экспертиза.

Как сообщает российское бюро Report, об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с доверенными лицами.

Путин также допустил, что Киев по неосторожности сбил Ил-76, но "это все равно преступление". Россия настаивает на проведении международного расследования по катастрофе Ил-76, подчеркнул он.

Напомним, что 24 января российский военно-транспортный самолет Ил-76 потерпел крушение в Корочанском районе Белгородской области. Все находящиеся на борту 75 человек, включая 65 украинских военнопленных, погибли. 25 января были найдены оба черных ящика военно-транспортного самолета.

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